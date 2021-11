Hvilke aksjer jakter de fremsynte investorene på nå?

Frode Strand-Nielsen er ledende partner i FSN Capital.

Han har en B.A. (Hons) Double Major in Business and Economics fra Simon Fraser University og Master in Business and Economics fra Harvard Business School.

Strand-Nielsen startet FSN Capital i 1999 og var før det med å etablere konsulentselskapet Arkwright i 1987. Før det jobbet han i syv år i konsulentselskapet Bain & Co i London, med Mitt Romney som sjef.

Da han etablerte FSN Capital var målet å skape et annerledes investeringsselskap under mottoet: We are decent people making a decent return in a decent way.