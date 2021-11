Fredriksen skal hente over to mrd. til oppkjøp

John Fredriksen hopper på den store energirevolusjonen, og skal i første omgang hente 250 millioner dollar, tilsvarende 2,2 milliarder kroner, skriver DN.

Målet er å kjøpe ett eller flere selskaper i sektorer som går fra fornybar energi til batterier og teknologi, og pengene vil ifølge avisen hentes inn til et skallselskap som skal noteres på børsen i New York.

Shippingmilliardæren er selv styreleder i det nye selskapet, som har fått navnet ST Energy Transition I. I styret har han fått med seg blant andre Tore Myrholt og Ole-Eirik Lerøy. Sjefen for selskapet blir Gunnar Eliassen, en av Fredriksens mest betrodde rådgivere, skriver DN.

«Vårt hovedfokus vil være på muligheter som bidrar på en positiv måte til energiovergangen og teknologi for ren energi», heter det i et prospekt til den amerikanske tilsynsmyndigheten Securities and Exchange Commission.

Blir skikonge

Forrige uke ble det klart at Vegard Søraunet-selskapet Aeternum, med Fredriksen som hovedeier, hadde bladd opp nær 3 milliarder for 19,6 prosent av SkiStar.

I en pressemelding fra Aeternum skriver Søraunet at de som største eier har plan å om å være en aktiv eier i selskapet gjennom styret, og gjennom å være med på å utvikle Skistar gjennom selskapets neste fase i Norge og Sverige.

Inn i havvind

I starten av forrige uke kjøpte Fredriksen seg inn havvindservicerederiet Edda Wind, der han tar en eierandel på vel 10 prosent.

Dette skjedde i forbindelse med at Haugesund-baserte Edda Wind gjennomfører en emisjon på 875 millioner kroner og noteres på hovedlisten på Oslo Børs.

Det fremgikk at shippingmilliardæren kjøper Edda Wind-aksjer for 200 millioner kroner.