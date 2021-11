Idar Vollvik tiltalt

Gründer Idar Vollvik er tiltalt for å ha solgt minst 700.000 ikke-medisinske munnbind som medisinske, skriver DN.

Vollvik pakket om og solgte vanlige munnbind for medisinsk bruk til en omsetning på nesten 50 millioner kroner. Han ble siktet for brudd på loven om medisinsk utstyr, og i januar skal ifølge avisen saken opp for retten i Hordaland tingrett.

«Det foreligger særlig skjerpende omstendigheter fordi forholdet fant sted under covid-19-pandemien», heter det blant annet i tiltalebeslutningen.

Bygget kundebase

I begynnelsen av november fremkom de økonomiske resultatene av satsingen til gründeren, og de var ikke på noen måte positive, skrev Finansavisen.

Vollviks selskap, Vovi, har ikke hatt ordinære inntekter i tidligere år, men fikk i fjor inntekter på 47,4 millioner kroner.

Vollvik hadde imidlertid bokført høyere kostnader enn inntekter. Varekostnadene utgjorde 44,7 millioner kroner, lønninger 2,3 millioner og andre driftskostnader 10,7 millioner. Totalt endte dermed driftsresultatet i Vovi opp på minus 10,4 millioner kroner i fjor.

Vollvik bekreftet at tallene handlet om satsingen på beskyttelsesutstyr mot covid-19.

«Ja, vår hensikt med å selge smittevarer var aldri å tjene seg rik på denne ulykken som rammet landet, men å bygge kundebase for så å selge andre produkter», sa Vollvik til Finansavisen.

Gir opp satsingen

14. desebmber i fjor kvittet Vollvik seg ifølge BA(+) med smittevernutstyr som munnbind og håndsprit, da han trodde etterspørselen vil falle i kjølvannet av vaksineringen.

«Jeg tror spesielt salg av munnbind vil avta i løpet av første halvdel 2021 når folk blir vaksinert. Jeg kan ta feil, og har tatt feil før, men jeg tror det vil skje», sa Vollvik til avisen.