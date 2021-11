15.11.2021 Forvalter Thomas Nielsen i First Fondene kunne tenkt seg å presse litt på Olav Thon Eiendomsselskap for å få tilbakekjøp. Drøye to år etter oppstarten av Veritas-fondet fortsetter Thomas å være ufiltrert og ærlig med investorer og følgere. Vi spør hva som har sendt fondet i minus så langt i år, hvorfor megleraksjen ABG er interessant og hva slags pynt han har sett i regnskap og børsmeldinger i det siste.