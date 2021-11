Finans Norges forventningsbarometer for fjerde kvartal viser en avdempet optimisme, opplyses det i en melding.

Målingen viser fortsatt stor optimisme for landets økonomi neste år. Justert hovedindikator steg til 13,7 i fjerde kvartal, mot 11,0 i tredje kvartal. I samme periode i fjor var tallet minus 9,9.

– Ved forrige måling så vi en rekordhøy tro på landets økonomi fremover. Nå har denne sunket noe, samtidig som vi ser at folk ikke lenger har like stor tro på egen økonomi neste år. Det kan ha sammenheng med både renteøkning, høye strømpriser og usikkerhet rundt hvordan endringene i statsbudsjettet vil slå inn for husholdningene, sier adm. direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, i en kommentar.

Fjerdekvartalstallene viser ingen tegn til at folk nå ser for seg den helt store kjøpefesten. Riktignok går folks spareintensjoner litt ned, men de fleste har en avvendende holdning til å bruke ekstra kapital på større innkjøp, reise og oppussing, ifølge Finans Norge.

– Med den første rentehevingen i september, og det faktum at flere hevinger er på vei, holder nok mange litt igjen for å se hvordan privatøkonomien utvikler seg. Spesielt i aldersgruppen 60+ og de med lavest inntekt har det nå blitt flere pessimister enn ved forrige måling. Her er det nok mange som husker tidligere renteøkninger og konsekvensen av disse, sier Kreutzer.