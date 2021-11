– Risikerer at Trump får tilbake makten

Inflasjonsfrykt preger stadig markedsbildet rundt om i verden og i USA stiger nå renten på den amerikanske tiåringen med 5-6 basispunkter, og handles rundt 1,60-nivået.

– Det er økte spekulasjoner om at Fed vil være nødt til å trappe ned verdipapirkjøpene i et høyere tempo for å få bukt med den høye inflasjonen, sier Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, i sin morgenrapport.

Tidligere finansminister i USA Larry Summers, som var tidlig ute med å advare mot faren for høy inflasjon, kommer også med krav i et nytt innlegg og en serie med Twitter-meldinger.

– Ekstrem inflasjon og en følelse av at det ikke ble kontrollert hjalp Richard Nixon og Ronald Reagan å bli valgt. Vi risikerer nå at Donald Trump får tilbake til makten, sier Summers i innlegget gjengitt av The Washington Post.

– Sprer seg som ondartet kreft

Han peker på at Biden-administrasjonen må anerkjenne utfordringen med å holde inflasjonen i sjakk i sine møter med Federal Reserve.

– Å redusere tariffer er den viktigste metoden å bruke for å få bukt med de stadig stigende prisene, ifølge Summers.

Han mener også det er viktig at Fed øker nedtrappingen av verdipapirkjøp raskere.

– En overopphetet økonomi er et godt problem relativt sett sammenlignet med pandemi eller finanskrise, men det vil spre seg som ondartet kreft, true velstanden og offentlig tillit med mindre det blir klart anerkjent og tatt tak i, sier Summers.



Rentemøtet i desember blir svært spennende, hvor Fed særlig vil fokusere på utviklingen i den såkalte konsumdeflatoren for oktober – sentralbankens foretrukne inflasjonsindikator – i tillegg til konsumprisindeksen for november, ifølge Gonsholt Hovs morgenrapport.

Dagens viktigste tall

I dag rettes blikket mot amerikanske tall for detaljomsetning og industriproduksjon.

I begge tilfeller er dette tall for oktober, og dermed gir de viktig informasjon om hvordan fjerde kvartal har kommet ut av startblokken.

Detaljomsetningen ga en positiv overraskelse i september, hvor den tok seg opp med 0,7 prosent på månedsbasis. «Trolig vil vi se ytterligere oppgang i oktober; konsensus ser for seg en vekst på 1,3 prosent», skriver Gonsholt Hov.

Men merk at denne statistikken gjøres opp i løpende priser, og det betyr at deler av oppgangen nettopp er forklart av stigende konsumpriser. I realtermer ser det altså ikke fullt så sprekt ut.

– Konsumenttilliten er fortsatt lav og det er altså stigende uro rundt den sterke konsumprisveksten, sier sjeføkonomen.