Elon Musk er en aktiv herremann på Twitter, og 7. august 2018 skrev han at Tesla skulle tas av børs på kurs 420 dollar. Finansieringen skulle til og med være sikret.

Denne tweeten kan bli kostbar for Musk, siden JP Morgan har sendt inn stevningsdokumenter til Southern District of New York. Investeringsbanken krever erstatning på 162 millioner dollar inklusive renter, advokatkostnader og andre utgifter fra Tesla. Reuters omtalte saken først.

En slik sum er neppe egnet til å frata Tesla-gründeren nattesøvnen. Skulle JP Morgan få gjennomslag for sitt krav, vil det ikke utgjøre mer enn drøyt 0,5 promille av Musks formue – 279 milliarder dollar ifølge Bloombergs milliardærindeks.

Warrant-avtale fra 2014

Søksmålet tar utgangspunkt i en warrant-avtale fra 2014, og JP Morgan mener Tesla skal ha begått kontraktsbrudd rundt prissettingen av disse derivatinstrumentene. Tesla skulle ifølge avtalen levere aksjer eller kontanter hvis aksjekursen steg over en gitt innløsningskurs.

Kjøpskursen på 420 dollar Musk oppga i tweeten var langt over daværende kursnivåer i Tesla. JP Morgan reagerte med å justere på derivatverdien, og gjorde det igjen da elbilprodusentens sterke mann gjentok budskapet om avnotering noen uker senere.

JP Morgan hevdet ifølge stevningsdokumentene å være i sin fulle rett til å justere verdiene i tråd med det som «er standard og anses som god markedsskikk», mens Tesla mente justeringene var «urimelig raske og representerte et opportunistisk forsøk på å utnytte volatiliteten i Tesla-aksjen.»

Tesla leverte ikke aksjer

Det at Tesla vegret seg for å levere aksjer i tråd med hva JP Morgan mente avtalen stipulerte, førte til at banken plutselig sto med en åpen hedge-posisjon tilsvarende verdien av 228.775 Tesla-aksjer.

I den 16 påfølgende månedene var Tesla-kursen nede i 177 dollar på sitt laveste (i juni 2019), før den passerte 420 dollar i desember samme år. Det amerikanske finanstilsynet (SEC) tiltalte Musk for markedsmanipulasjon og bedrageri, og saken endte oktober 2018 i et forlik der Tesla og Musk personlig betalte halvparten hver av en bot på 40 millioner dollar. Samtidig gikk Musk av som styreleder.

Tesla-kursen har vært på nedadgående etter at Musk begynte å selge seg ned i forrige uke, og trenden fortsetter med et fall på nye 1,2 prosent til 1.001 dollar i tirsdagens førhandel på Wall Street.

Merk at dagens kurs må ganges med 5 for å bli sammenlignbar med kursene i søksmålet, siden en aksjesplitt på 5:1 ble gjennomført i 2020.