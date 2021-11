Aksjesjef Gaute Eie: – Det tror jeg aksjefolk synes er litt rart

Aksjesjef Gaute Eie mener Sbanken fortsatt er en het oppkjøpskandidat, og blir overrasket om Sbanken er selvstendig om to år, skriver DN.



DNBs kjøp av Sbanken har vært til behandling i Konkurransetilsynet siden midten av april og tirsdag morgen kom den endelige dommen; DNB får ikke tillatelse til å sluke Sbanken.

Ingen endring

– Verken selskapenes svar på tilsynets bekymringer eller DNBs forslag til avhjelpende tiltak har endret Konkurransetilsynets vurdering, uttalte konkurransedirektør Lars Sørgard.

– Vi mener fortsatt at DNBs kjøp av Sbanken vil føre til svekket konkurranse og dårligere betingelser for bankkunder som ønsker å spare i fond. Tilsynet har derfor konkludert med at dette oppkjøpet ikke kan gjennomføres, sa han videre.

– Litt rart

– Jeg skal ikke uttale meg om Konkurransetilsynets avgjørelse, men jeg synes at Sbanken er en bra bank, og det viste DNB ved å legge inn et slikt bud. Det at DNB ikke kan kjøpe den på grunn av fondssatsingen, det tror jeg aksjefolk synes er litt rart, siden det er bolig banken tjener penger på, sier aksjesjef Eie til avisen.



Han satt selv med Sbanken-aksjer for oppunder 15 millioner kroner, men valgte å selge seg ut i april, straks etter at DNB-budet kom.

– I ettertid ser man at det var smart. Kursen lå noen kroner under budet, men det var ikke viktig for meg, som har vært med i fire-fem år. Jeg er glad for at jeg traff med analysen som lå i bunn for investeringen, sier Eie til DN, som påpeker at han satt i tre år med aksjene uten at de ga noen avkastning.