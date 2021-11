Tre store investeringsbanker spår aksjemarkedet i 2022

Det er 45 dager igjen av 2021, og både Oslo Børs og de amerikanske nøkkelindeksene har lagt bak seg et kruttsterkt år så langt.

Hovedindeksen er opp 27,5 prosent, S&P 500 har steget 24,6 prosent, Nasdaq Composite er opp 23,0 prosent, mens Dow Jones har økt med 17,9 prosent.

Ettersom det nærmer seg 2022 i kalenderen har analytikere og globale investeringsbanker begynt å rulle ut sine anslag for hvordan markedene kommer til å utvikle seg til neste år. Morgan Stanley, Wells Fargo og Goldman Sachs er blant annet ute med sine spådommer, melder Reuters.

Mest positiv er Wells Fargo, som tror S&P 500 vil stå i 5.100-5.300 poeng i slutten av 2022. Det gir en oppside på drøyt 9-13 prosent fra mandagens nivå på 4.682. Goldman Sachs har også et anslag på 5.100 poeng.

Morgan Stanley har derimot et mer negativt syn, og mener S&P 500 vil stå i 4.400 i slutten av 2022, som gir en nedside på seks prosent.

Spådommene

Morgan Stanley begrunner det negative synet med at det vil bli langt større spredning mellom vinnere og tapere til neste år, og at vekstraten vil synke. Det tror likevel at inntjeningen for selskapene i indeksen vil holde seg på et stabilt nivå.

«2022 vil handle mer om enkeltaksjer enn sektorer eller trender», mener investeringsbanken, ifølge Reuters.



Wells Fargo mener på sin side at logistikkutfordringene og inflasjonspress vil prege 2022, men at den overordnede veksten vil levere litt over snittet til neste år.

«Avtakende økonomisk vekst, et strengere Fed og stigende renter vil føre til at investorene burde forberede seg for en beskjeden avkastning litt under snittet i 2022», tror Goldman Sachs.

«Bull-markedet vil likevel fortsette til neste år, ettersom selskapenes inntjening vil vokse og løfte aksjekursene», legger banken til.