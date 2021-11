Det går mot en svak oppgang på 0,1 prosent fra start på Oslo Børs, ifølge data fra IG Trading. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror hovedindeksen åpner ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,4, 0] prosent.

Olje

Oljeprisen synker onsdag morgen og brent-oljen er ned 0,54 prosent til 81,58 dollar fatet. WTI-oljen er ned 0,18 prosent til 79,97 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,14 dollar pr. fat ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Den amerikanske presidenten Joe Biden har vurdert å tappe olje fra de strategiske lagrene, Strategic Petroleum Reserve (SPR), for å få ned bensinprisene, som nådde ny rekord i California denne uken, melder Reuters.

Det er imidlertidig blandede syn på om det vil være lurt å begynne og trekke av lagrene.

«Det ser ut til at energimarkedet er overbevist om at selv om USA tyr til å utnytte de strategiske reservene, så vil fordelene med presidentens grep være minimale», skriver OANDA-analytiker Edward Moya i et notat, ifølge Ruters.

Asia

I Japan synker Nikkei-indeksen 0,29 prosent prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,46 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,30 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 0,57 prosent, mens Kospi i Sør-Korea faller 1,05 prosent prosent.

I India er Sensex opp 0,05 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia synker 0,68 prosent, og Straits Times i Singapore svekkes 0,27 prosent.

Wall Street

På makrofronten tikker det inn tall for boligbygging klokken 14.30 norsk tid, i tillegg til oljelagertall klokken 16.30.

Tirsdag pekte pilene oppover for de tre nøkkelindeksene på Wall Street.

Aller best gikk det med teknologiindeksen Nasdaq, som steg 0,76 prosent, til 15.973.

Markedspulsen S&P 500 klatret med 0,39 prosent, til 4.700.

Industriindeksen Dow Jones gikk opp med 0,15 prosent, til 36.142.

Vix-indeksen – også kalt «fryktindeksen» – fordi den måler de forventede svingningene på S&P 500 i løpet av de neste 30 dagene, falt med 0,73 prosent til 16.37. Det vil si at det er mindre frykt i markedet.

Oslo Børs

Flere selskaper legger frem tallene for tredje kvartal onsdag, og SalMar har blant annet lagt frem sine. Arendals Fossekompani handles i dag eks. utbytte.

Tirsdag endte hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,30 prosent til 1.236,99 poeng.

Gårsdagens kanskje viktigste hendelse var at Konkurransetilsynet har valgt å stanse DNBs oppkjøp av Sbanken. Sbanken-aksjen endte ned 6,2 prosent til 91,80 kroner.

Børsferskingen Pyrum Innovations endte gårsdagen opp nye 11,7 prosent til 1.100 kroner. Det har ikke kommet meldinger fra selskapet de siste dagene, men flere tyske medier har omtalt aksjen varmt, for eksempel ved at Der Aktionär har satt Pyrum-aksjen på sin «Hot Stock»-liste.

Flex LNG endte med en oppgang på 4,8 prosent til 188,00 kroner etter at selskapet oppjusterte sin guiding for fjerde kvartal.

Verre gikk det for Arendals Fossekompani som falt 13,4 prosent tirsdag, til 433,00 kroner. Finansavisen skrev mandag i en kommentar at aksjekursen nå har løpt fullstendig løpsk.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 3. kv.:

Icelandic Salmon: Kl. 06.30

SalMar: Kl. 06:30, InnovaNor på Senja kl. 08.00, webcast

Insr Insurance Group: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30