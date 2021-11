Dette skjer i dag – fredag

Finansavisen har blant annet disse sakene fredag 19. november

Det er full fest på Oslo Børs med sterk inntjening og høye aksjekurser. Strømmen av nykommere har likevel gjort at halvparten av selskapene taper penger.

167 av de 334 selskapene på Oslo Børs går med underskudd.

Børsdirektør Øivind Amundsen mener det er naturlig at mange av de nye vekstselskapene går med underskudd nå. Han tror imidlertid mange av dem kommer til å lykkes.

---

Kjell Inge Røkke kjøpte REC Silicon-aksjer for en slikk og ingenting for to år siden, da Jens Ulltveit-Moe trengte penger. Etter storsalg til koreanere har Røkke nå gjort femgangeren.

Totalt har Røkke og Aker investert 385 millioner kroner i REC. Med den nye avtalen med Hanwha Solutions har Aker realiserte og urealiserte gevinster på 1,75 milliarder.

Pareto-analytiker Tom Erik Kristiansen mener det uten tvil er en imponerende transaksjon.

---

DNB Markets har kuttet kursmålet for salatselskapet Kalera med 25 prosent.

Det skjer bare ti dager etter at analysesjef Stein Alexander Aukner tok opp dekning med kjøpsanbefaling og et kursmål på 31 kroner. Nå har han kuttet kursmålet til 23 kroner, etter at rapporten for tredje kvartal kjølnet forventningene.

Aukner mener Kalera har praktisert dårlig kommunikasjon med sine aksjonærer om hvorvidt fabrikkene fungerer etter planen.