Dette må du vite før ukens siste handelsdag

Ellers trekker Kospi-indeksen i Sør-Korea opp 0,80 prosent, mens den råvareintensive Sydney-børsen er opp 0,2 prosent.

Wall Street

Det har vært en blandet uke på Wall Street og torsdag ble intet unntak.

S&P 500-indeksen steg 0,3 prosent.

Nasdaq var opp 0,5 prosent.

Dow Jones stengte ned 0,2 prosent.

Oppturen for S&P 500 kunne i stor grad tilskrives gode resultater fra store detaljhandelsforetak som Macy's og Kohl's. Internettforhandleren Alibaba falt derimot godt over 10 prosent etter skuffende kvartalstall, og faller videre på de asiatiske børsene i morgentimene.

Hovedindeksen

På makrofronten legges det blant annet frem nasjonalregnskap for september/ 3. kvartal, mens flere selskaper, som Havila Shipping og American Shipping Company, legger frem kvartalstall.

Hovedindeksen på Oslo Børs endte torsdag på 1.220,04 torsdag, etter en nedgang på 0,7 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for nesten 5,8 milliarder kroner.

Gårsdagens taperliste ble soleklart toppet av Ice Group , som ble straffet med et kursfall på 62,6 prosent til 5 kroner etter varselet om at selskapet vurderer å hente inntil 2,5 milliarder kroner i en restrukturering.

Kalera flørtet med krakkterritorium på torsdagens laveste kurser, og endte ned 17,4 prosent til 13,80 kroner. DNB Markets har tatt kursmålet kraftig ned bare ti dager etter at meglerhuset gikk ut med en kjøpsanbefaling og kursmål 31 kroner.

På vinnerlisten torsdag tronet Kjell Inge Røkke-dominerte REC Silicon . Aksjen steg 24,3 prosent til 18,80 kroner på at sørkoreanske Hanwha Solutions går inn i selskapet med nærmere 1,5 milliarder kroner.

Arctic Bioscience spratt opp 4,9 prosent til 19,90 kroner etter en oppdatering som viser at psoriasis fase IIb-studien for HRO350 er i rute og at byggingen av 200 millioners-fabrikken i Ørsta er i gang.

Dette skjer i dag

Resultater, Norge

Ørn Software Holding

Fjord1

Nordic Unmanned

American Shipping Company

Cyviz

Havila Shipping

Vi tar også med at Meltwater avholder kapitalmarkedsdag, mens BW LPG (0,10 dollar) og Mowi (1,40 kroner) går eksklusive utbytte.

Utenlands merker vi oss riggtellingen fra Baker Hughes (19.00).

Makro, Norge (SSB)

Nasjonalregnskap (BNP), september/3. kvartal

Verdipapirer, 3. kvartal

Varekonsumindeksen, september

Verdipapirfond, 3. kvartal

Skatteregnskap, oktober

Tallene slippes som vanlig klokken 08.00.

Makro, utenlands

Japan: KPI, oktober (00.30)

Frankrike: arbeidsledighet 3. kvartal (07.30)

Storbritannia: detaljhandel, oktober (08.00)

Tyskland: PPI, oktober (08.00)

Sverige: industriens kapasitetsutnyttelse, 3. kvartal (09.30)

Eurosonen: driftsbalanse, september (10.00)