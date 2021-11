Sandnes Sparebank nekter å betale boten

I en børsmelding 15.11.21 meldte Sandnes Sparebank at den var ilagt et forelegg for uaktsomt brudd på finansielle sanksjoner på 1 million kroner.

Forholdet omhandlet en klientkonto tilhørende et norsk advokatfirma, som er underlagt samme regelverk. Forelegget ble ilagt fordi banken ikke teknisk frøs klientkontoen raskt nok, heter det.

Banken hadde tatt imot innskudd på omtalte klientkonto, men tok umiddelbart kontakt med Økokrim for videre veiledning og fulgte alle råd som ble gitt, heter det fra banken fredag.

Banken forklarer også at den umiddelbart sørget for at det ikke var mulig å overføre eller ta penger ut av klientkontoen, eller på noen måte disponere pengene.

Banken er ifølge børsmeldingen uenig i forelegget fordi klientkontoen var omfattet av interne tiltak som gjorde pengene på klientkontoen utilgjengelige for advokaten og klienten, innskuddene var godkjent av Økokrim og det er et uklart regelverk rundt klientkontoer og finansielle sanksjoner. Banken understreker også at den listeførte personen aldri har hatt konto eller vært kunde i banken.

Banken mener at det er prinsipielt viktig for finansnæringen å få en rettslig vurdering av saken ettersom regelverket rundt klientkontoer og finansielle sanksjoner er uklart. Banken velger derfor å ikke vedta forelegget.

Sandnes Sparebank tar samfunnsansvaret på alvor og er svært opptatt av å ha gode rutiner, god kompetanse og en sterk kultur for å etterleve gjeldende regelverk, heter det videre.