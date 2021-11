Clinton advarer alle land mot kryptovaluta

Tidligere utenriksminister i USA, Hillary Clinton, advarte fredag alle land om å ta kryptovaluta på alvor, fordi hun mener disse instrumentene har potensial i seg til å undergrave og destabilisere nasjoner og dollarens rolle i den globale økonomien.

– Utvinning av nye mynter har potensial til å undergrave valutaer, undergrave dollarens rolle som reservevaluta og destabilisere nasjoner, kanskje ved å starte i det små, sa Clinton under en paneldiskusjon på Bloomberg New Economy Forum i Singapore fredag.

Hun viste også til Russland som et eksempel på et land som kan utnytte kryptovalutaer og et stort antall hackere i et spill for å svekke sine fiender.

