Aksjeekspert: Smitten skaper kjøpsmuligheter

Neste ukes handel blir noe amputert i USA med Thanksgiving på torsdag, og halv handelsdag fredag.

De tre ledende indeksene på Wall Street endte blandet fredag, og her i Oslo endte hovedindeksen så vidt i grønt etter å vært i rødt store deler av dagen. Bevegelsene kom etter at flere europeiske land har tatt grep for å få bukt med oppblomstringen av coronasmitte.

– Helt siden deltavarianten kom til verden har hver enkelt av disse coronarelaterte skremselsskuddene endt opp med å bli en kjøpsmulighet. Men det er få som ser ut til å anerkjenne det som en mulighet akkurat nå, sier CNBCs Jim Cramer.

Flere selskaper legger frem tall også neste uke, og her er Cramers tanker om selskapene.

Coronahedge

Zoom Video Communications var en av pandemiens definitive vinnere etter videokonferanser ble en del av hverdagen for store deler av verdens befolkning. Det siste året har imidlertid techaksjen mer enn halvert seg.

– Etter nedturen det siste året begynner jeg å tenke: Er det ikke en kjøpsmulighet her? Det er definitivt en god hedge hvis du er urolig for om Covid ikke blir borte, sier Cramer.

Mandag legger selskapet frem tall. Konsensusestimatene peker mot et resultat pr. aksje på 1,09 dollar og inntekter på 1,02 milliarder dollar.

Børslokomotiv

Dell Technologies og HP legger også frem tall tirsdag.

– Begge selskaper fortsetter i samme tralt med gode tall, til tross for at de ikke får mye pris og fanfare. Jeg forventer at begge to presenterer utmerkede tall og å gi store mengder kontanter tilbake til aksjonærene, sier Cramer.

Konsensusestimatene peker mot et resultat pr. aksje på 2,30 dollar og inntekter på 27,4 milliarder dollar for Dell. HP er ventet å levere resultat på 88 cent pr. aksje og 15,4 milliarder dollar i inntekter.

Torsdag er Wall Street stengt på grunn av Thanksgiving og fredag er det halv handelsdag. Børsen stenger kl. 19.00 norsk tid.