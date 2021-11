Del 1



0:00 - Blokkjedetekologien forklart og illustrert

2:59 - En Bitcoin flyttes mellom to "wallets"

3:21 - Flytting av "penger" nå og før

4:04 - Ekstremt strømforbruk

4:59 - Proof of Stake (POS)

5:32 - Distributes Ledger Techology (DLT)

6:28 - Mye bra med blokkjedeteknologi

7:18 - Bitcoin fra 0 til 6xxxxxxxx

7:54 - En ny type kryptovaluta - Stable Coin

8:30 - Tether er en Stable Coin

9:46 - Hvem vil bli påvirket av Blokkjedeteknologi?

10:48 - Fungible og Non Fingible Token (NFT)

11:48 - Andre token og ICO

12:26 - Hvorfor bruke Blokkjedeteknologi?

12:32 - Atomic transaksjoner

12:56 - En distribuert sannhet

13:22 - Smartkontrakter13:34P2P

24:42 - Når ilegges det vanligvis ikke ansvar?

26:25 - Slik "unngår" du ansvar

27:27 - Tegn styreforsikring

28:15 - Husk fanebestemmelsene ....

Del 2

0:00 - Investering i kryptovaluta

0:20 - Viktig med spekulering i kryptovaluta

0:43 - Kryptovekslere i Norge

1:16 - Kryptovaluta den siste årene

2:04 - Alle kryptovalutaene - mange er ren svindel

3:04 - Kursutviklingen - aksjer vs kryptovaluta

4:07 - Risiko vs avkastning

4:42 - NFT og DeFi - 600 mill. kroner

5:50 - Desentral Finans (DeFI)

6:29 - Lån - MakedDAO

7:11 - Innskudd med renter - BlockFi

7:54 - Sparing og pensjon

8:18 - Betaling

8:30 - Bitcoin i 13 år - og i 13 år til?

8:47 - Husk skatten

Del 3

0:00 - Finanstilsynet advarer om risikoen ved å investere i kryptovaluta

2:25 - Desentral finans (DeFi)

4:05 - Ingen steder å klage

4:25 - Smartkontrakter - vær våken mot lureri

7:10 - Flash lån - HegnarCoin

9:05 - Kursrisiko og svindel

9:52 - Ekstremt med tyverier

11:13 - Distribuerte Autonome Organisasjoner (DAO)

13:02 - Lag 2 kjeder

14:40 - Lightning nettverk



Del 4

0:00 - Fremtiden med digitale sentralbankpenger, banker og nye smarte penger

1:00 - Dagens betalinger

2:03 - Internasjonale betalinger

3:45 - To typer penger

5:52 - Slik skapes kryptovaluta og bitcoin

7:10 - Digitale sentralbankpenger - token design

9:42 - Hva gjør Norges Bank?

12:31 - Kina var det første landet

15:23 - Hva gjør de i andre land?

16:44 - Fremtiden med digitale penger og NFT

18:03 - Like viktig som Internet