Ny rekord for Oljefondet

Fredag passerte verdien på Oljefondet 12.410 milliarder kroner. Mandag har den vært over 12.435 milliarder kroner for første gang noensinne, tilsvarende 2,35 millioner kroner pr. innbygger i Norge. Men det svinger kraftig, og noen minutter senere kan verdien være 30 - 40 milliarder kroner lavere igjen.

Det er den svake kronen som har vært hovedforklaringen på verdiøkningen de siste ukene, sammen med at børsene ute har holdt seg bra. Nasdaq steg for eksempel til ny all-time high for 43. gang i år fredag.

Kronen har svekket seg fra 8,30 kroner til 8,94 kroner på en måned. Mot euro har kronen svekket seg fra 9,67 kroner til 10,09 kroner og mot pundet har kronen svekket seg fra 11,45 til 12,02 kroner den siste måneden.