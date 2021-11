Goldman Sachs-sjef David Solomon tror markedene går en tøff tid i møte for å komme seg ut av pandemiens mørke dal.

Han forteller i et videointervju med Bloomberg at han tar et steg tilbake og ser på sin 40 år lange karriere.

– Det har vært perioder der grådigheten har gått langt forbi frykten. Vi er i en av disse periodene nå – grådigheten overgår frykten, sier Goldman-toppen.

– Min erfaring er at slike perioder ikke varer lenge. Noe vil rebalansere det og bringe det litt mer i perspektiv.

Tungt press

Markedet har skutt i været under pandemien drevet av støttekjøp som mangler sidestykke.

Nå er utfordringen at økonomien er glohet – inflasjonen truer med å løpe løpsk og sentralbankene kan bli tvunget til å heve rentene som en respons.

– Sjansen er at renten går opp, og som en naturlig følge av det vil det ta noe av overfloden ut av enkelte deler av markedet, sier Solomon.