Tesla planlegger å konstruere en menneskelignende robot

Under Teslas kunstig intelligens-konferanse (Tesla AI-day) kunngjorde adm. direktør i Tesla, Elon Musk, at selskapet ønsker å utvikle og konstruere en såkalt humanoid robot. En humanoid er et begrep som brukes om alle slags vesen som har en kroppsstruktur som ligner på menneskenes, det vil si en kropp med to armer, to ben og et hode på toppen. Elon Musk ønsker å anvende store deler av teknologien fra Teslas biler på roboten, sa han under konferansen.

Mot slutten av presentasjonen la Musk til, med et snev av humor, at roboten i utgangspunktet er tiltenkt å være vennlig innstilt.