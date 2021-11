Dette må du vite før Oslo Børs åpner

Det har vært et tøft år på Oslo Børs for medieovervåkingsselskapet Meltwater , som så langt i år har falt over 40 prosent. Mandag snudde aksjen imidlertid noe opp etter ABG Sundal Collier-analytiker Øystein Elton Lodgaard spår dobling i aksjen. Aksjen steg 6,8 prosent.

Forrige ukes slaktoffer Ice Group falt mandag videre 7,1 prosent. Selskapet varslet torsdag en restrukturering og en mulig kapitalinnhenting på 2,5 milliarder kroner, men uten at den største aksjonæren vil være med. Den siste uken er aksjen ned hele 70 prosent.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 3. kv.:

BW Energy: Kl. 07.30, webcast/tlf kl. 14.00

BW Offshore: Kl. 07.30, Hotel Continental kl. 09.00, webcast

Mime Petroleum

Makro:

Frankrike: PMI november, kl. 09.15

Tyskland: PMI november, kl. 09.30

ØMU: PMI november, kl. 10.00

UK: PMI november, kl. 10.30

USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55

USA: PMI november, kl. 15.45

USA: Richmond Fed-indeks november, kl. 16.00

Annet:

B2Holding: Investormøter ifm. mulig obligasjon

Webstep: Ekstraordinær generalforsamling, Oslo, kl. 09.00

Crayon: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

Orkla: Kapitalmarkedsdag, webcast, kl. 14.00

USA: API oljelagertall, kl. 22.30