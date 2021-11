Kraftig korreksjon i kryptovaluta

Crypto.com Coin (CRO) har dundret opp over 80 prosent den siste uken, trolig godt hjulpet av Crypto.coms massive reklamekampanje med skuespiller Matt Damon i spissen.

Avalanche (AVAX), som av mange regnes for å være den nærmeste utfordreren til Ethereum, har steget 45 prosent og med det henvist Dogecoin til 11. plassen på oversikten over de meste verdifulle kryptovalutaene.

CRO og AVAX er imidlertid unntakene blant de 20 største. Bitcoin har falt 8 prosent den siste uken og 19 prosent fra intradag høy på 69.000 dollar den 10. november.

Det skal blant annet være økende uro blant investorene om hva El Salvadors omfavnelse av kryptovalutaen kan bety på sikt, sammen med IMFs frarådning om å bruke Bitcoin som betalingsmiddel.

På samme tid som Avalanche har vært på en opptur har Ethereum falt knappe 5 prosent den siste uken og 16 prosent siden toppen den 10. november.

Solana er ned knappe 6 prosent, mens Cardano har falt over 8 prosent. De to «tullevalutaene» Dogecoin og Shiba Inu er for øvrig ned henholdsvis 11 og 16 prosent, ifølge coinmarketcap.com.

Den samlede verdien på de 11.000 kryptovalutaene som følges av CoinGecko har falt med 14 prosent siden toppen på 3.080 milliarder dollar den 9. november.



