Det fremgår av en melding fra Equinor tirsdag.

– Disse tildelingene bygger videre på vår sterke felles historie og Aibels demonstrerte konkurransekraft. Kontraktene vil innebære arbeid i stort omfang for Aibels norske organisasjon, inkludert i Haugesund, Harstad, Asker og Stavanger, sier Mette H. Ottøy, direktør for anskaffelser.

Aibel har blitt tildelt kontrakt for forprosjektering og design (FEED) for den ubemannede prosessplattformen på Krafla-feltet. Tildelingen er en fortsettelse av pre-FEED-kontrakten de ble tildelt i 2020. Investeringsbeslutning er planlagt i slutten av 2022. Gitt en investeringsbeslutning, vil leverandørvalg for gjennomføringskontrakten også bli tatt i 2022.

Aibel er tildelt en FEED-studie med opsjon for en utvidet FEED studie samt selve gjennomføringen av Topside-modifikasjonene for å knytte Asterix-funnet til Aasta Hansteen-plattformen. Samlet verdi for FEED-studien er beregnet til i overkant av 75 millioner kroner. Investeringsbeslutning er planlagt høsten 2022.

Videre har partnerskapet i Gina Krog besluttet å investere i ny oljeeksportløsning på Gina Krog-feltet.

I tillegg opplyses det at på vegne av operatør Gassco og interessentskapet Gassled har Equinor tildelt Aibel en FEED-kontrakt for å elektrifisere turbiner og trykkokere på Kårstø prosessanlegg. Kontrakten ble tildelt 12. oktober, men offisielt undertegnet 23. november. Verdien er anslått til 130 millioner kroner for FEED-studien som skal gi grunnlag for kostnadsvurdering før endelig investeringsbeslutning som er planlagt mot slutten av 2022.