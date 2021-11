Dette vil påvirke Oslo Børs onsdag

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,09 prosent like etter kl. 07.00 onsdag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,6 prosent, eller innenfor intervallet [0,4,0,8] prosent.

Asia

I Japan faller Nikkei 1,60 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,10 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,24 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 0,36 prosent, mens Kospi derimot faller 0,18 prosent.

I India klatrer Sensex 0,43 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,15 prosent, mens Straits Times i Singapore styrkes 0,15 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,62 prosent til 82,65 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,57 prosent til 78,94 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 81,10 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

USA

Det var blandet på Wall Street tirsdag. Det Fredriksen-kontrollerte rederiet Frontline falt etter båtsalg, og farmasøyt-selskapet Regeneron steg etter avtale med norske Vaccibody.

Industriindeksen Dow Jones endte dagen opp 0,54 prosent og endte i 35,813.28.

Den brede S&P 500-indeksen steg med 0,17 prosent, ned til 4,690.69, mens teknologiindeksen Nasdaq falt med, 0,50 prosent, ned til 15,775.14.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs lå an til en nedgang på om lag to prosent tirsdag, før en oppgang i oljeprisene sendte børsen opp til en nedgang på 0,66 prosent, til 1.217,85 poeng.

Vaccibody endrer navn til Nykode Therapeutics og inngår en avtale med Regeneron som kan bli verdt 8,2 milliarder kroner. Ved stengetid endte aksjen opp 15,1 prosent til 75,40 kroner.

Gruveselskapet Rana Gruber børsmeldte mandag at styret foreslår et ekstraordinært utbytte på 2,5 kroner pr. aksje og at styret gis fullmakt til tilbakekjøp av inntil 3,74 millioner aksjer, tilsvarende ti prosent av selskapets aksjer. Aksjen endte med en oppgang på 19,2 prosent til 44,12 kroner.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 3. kv.:

AutoStore Holding: Kl. 06.00, Høyres Hus kl. 08.00, webcast, tlf kl. 15.00