Analytikere i Bank of America har dratt opp et knippe aksjer av hatten de tror vil passe å inkludere i porteføljen hvis økonomien tar av og går inn i det de omtaler som en «eksplosjonssyklus».

Bankgiganten tror syklusen – kjennetegnet av stigende inflasjon og obligasjonsavkastning ved siden av fallende vekst – vil ha positiv effekt på aksjer som har prestert godt i lignende perioder tidligere, som i 2005 og 2010.

– De beste aksjene handles i skrivende stund til en rabatt på 44 prosent sammenlignet med markedsgjennomsnittet, hvilket gir et godt inngangspunkt, sier analytikerne.



Disse «eksplosjonsaksjene», som BofA refererer til dem, er billige og har høye vekstmuligheter, ifølge analytikerne med Paulina Strzelinska i spissen.

Banken skriver at overlappingen mellom disse to trendene nå er på all-time high. Et rekordstort antall aksjer er nå ansett for å være både billige og med stort vekstpotensial.

Og én av aksjene Bank of America har sett seg ut er en norsk gigant.

Aksjevalgene

Buketten med aksjer har overvekt fra både finans- og energisektoren.

– Bankene nyter godt av stigende avkastning på obligasjonene, mens høyere inflasjon vil støtte energiaksjene, sier Strzelinska i analysen.



I banksektoren plukker Bank of America de britiske bankene NatWest, Barclays, Lloyds og Standard Chartered, franske Credit Agricole og Societe Generale, nederlandske Exor, tyske Deutsche Bank og Spanias CaixaBank.

I energisegmentet er det spanske selskapet Repsol et toppvalg, mens også norske Equinor kommer inn inn på listen. Italienske Eni og BP anbefales også kjøp.

Verdens største stålprodusent ArcelorMittal, det tyske kjemikalieselskapet Covestro, danske Møller-Mærsk, britiske Rolls-Royce og det britisksveitsiske gruveselskapet Glencore er også på anbefalingslisten.