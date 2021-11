Berntsen: – Teknologi- og vekstaksjene gjorde et comeback

Onsdag tikket det inn en rekke nye nøkkeltall fra USA, noe som bidro til å berolige enkelte teknologi-investorer. Mens Nasdaq gikk opp 0,4 prosent falt den brede S&P 500-indeksen 0,2 prosent. Dow Jones endte tilnærmet uforandret.

«Teknologi- og vekstaksjene gjorde et aldri så lite comeback onsdag, etter å ha falt kraftig de to foregående dagene», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet torsdag.

Han mener mange investorer frykter at inflasjonen, som for øyeblikket vaker på de høyeste nivåene på 30 år, vil tvinge den amerikanske sentralbanken til å sette opp renten i et raskere tempo enn tidligere kommunisert.

Ifølge Fed er sjansen stor for at inflasjonspresset vil avta betraktelig til neste år, eller når flaskehalsene i økonomien, hvis relatert til pandemien, forsvinner.

Roger Berntsen var gjest i Økonominyhetene onsdag.