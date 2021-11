En ny variant av coronaviruset, som gis skylden for en eksplosiv smitteoppblomstring i Sør-Afrika, vekker nå bekymring. Det skal være påvist 22 tilfeller av virusvarianten og EU-kommisjonen foreslår fredag morgen å nødstanse alle flyvinger fra sørlige Afrika. Storbritannia har allerede nektet innreise fra seks land i regionen.

Frykten for den nye virusvarianten har skapt bred panikk i aksjemarkedet.

I Asia falt markedene tungt og brent-oljen er ned 4,72 prosent til 78,34 dollar fatet. Ved børsåpning stuper flere av de store europeiske børsene.

Oslo Børs faller 2,50 prosent til 1.181,8 poeng.

prosent til 1.181,8 poeng. Børsene i Finland, Sverige og Danmark er ned med henholdsvis 3,22 , 2,81 og 1,78 prosent.

, og prosent. FTSE 100 i London er ned 2,99 prosent.

prosent. CAC40 i Frankrike faller 4,16 prosent.

prosent. DAX i Tyskland er ned 3,23 prosent.

prosent. MOEX i Moskva er ned 2,75 prosent.

prosent. FTSE MIB i Milano faller 3,63 prosent.

prosent. IBEX 35 i Madrid er ned 3,57 prosent.

Tungt i USA

Frykten har også spredd seg til USA og futures-anslagene falt fort og hardt da virusnyheten sprakk i natt.

Førhandelen for Dow Jones falt 650 poeng, tilsvarende rundt to prosent, mens S&P 500 ligger an til en nedgang på 1,47 prosent fra start. Nasdaq 100 ventes også å åpne i negativt territorium.

Så langt denne uken er Nasdaq ned 1,3 prosent, S&P 500 er opp rundt 0,1 prosent, mens Dow Jones har økt med cirka 0,6 prosent.

Den amerikanske tiåringen falt også til 1,5482 prosent, en brå nedgang etter å ha vært på nivåer rundt 1,65 prosent tidligere denne uken.