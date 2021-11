Den nye coronavirusvarianten oppdaget i Sør-Afrika og fem andre land i det sørlige Afrika sprer frykt i markedene fredag. Denne frykten kommer på toppen av at markedene allerede hadde begynt å bekymre seg for en oppblomstring etter nye smittebølger, med påfølgende tiltak i Europa.

– Neppe «anti-risk-atferd»

Børsene faller verden over, og oljeprisene slipper heller ikke unna. Makrostrateg og global redaktør for Bloombergs live-dekning, Mark Cudmore, tror at korreksjonen i denne runden neppe blir så mye større enn det vi ser fredag.

– Samtidig blir jeg overrasket hvis noen går for en aggressiv «buy the dip», gitt verdsettelsene vi kommer fra. Det er viktig å huske på at de finansielle forholdene var i ferd med å stramme seg til før dagens nyheter, med høyere renter og en sterkere dollar. Jeg tror ikke det er «anti-risk-atferd» vi ser, men heller at man ønsker å ta ned risikoen litt, sier han til Bloombergs TV-anker Francine Lacqua fredag.

– Ekstrem vaksinesuksess

Lacqua følger opp med å spørre om hvordan den siste virusutviklingen vil påvirke vekstbanen for verdensøkonomien.

– Det er helt klart en bekymring, selv om noe av reaksjonen i råvarer (oljeprisene er ned 5-6 prosent, red. anm.) trolig er overdreven i forhold til fallet i etterspørselen. Vaksineringen har generelt vist seg å være en ekstrem suksess, og vi har til og med fått booster-doser nå, så jeg venter ingen stor økonomisk effekt, sier Cudmore.

– Men halerisikoen vil være der i et par uker frem til vi får mer klarhet. Skulle dagens vaksiner vise seg å være ubrukelige – selv om vi får nye vaksiner raskt, vil det være en alvorlig smell for økonomien, fortsetter han.