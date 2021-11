Frykt for nye mutasjoner førte til at børsene stupte på fredag. Men for Wall Street-analytiker Dan Ives i Wedbush var fredagens salg et grønt lys for å styrke posisjonen sin i teknologiaksjer, som han mener vil dra nytte av de langsiktige trendene, melder CNBC.

«Store salgsdager som fredag skaper den gylne muligheten til å eie våre teknologifavoritter inn i 2022», skriver Ives i en oppdatering.

«I løpet av de seneste 18 månedene har vår bullish lærebok for teknologiaksjer vært uendret, og hver gang vi får en 10-års topp/mutasjonsfrykt/ny bølge-frykt, ser vi på det som en kjøpsmulighet til å eie sektorvinnerne innen tech», sier Ives.

Ives favorittaksjer Big Tech: Apple Sky: Microsoft, DocuSign, Nice, Pegasystems Cybersikkerhet: Zscaler, Palo Alto Networks, Cyberark Software, Sailpoint Technologies, Fortinet, Tenable

Ifølge CNBC mener Ives at den gjenoppståtte covid-frykten bare forsterker troen om at teknologiområder som sky, cybersikkerhet og 5G fortsatt har mye å gå på i et semi-mobilt arbeidsmiljø.

«Mutasjonsfrykt forsterker bare vår tro på at utbyggingen av skyen blant bedrifter er kommet for å bli, ettersom flere selskaper er forberedt på en fleksibel arbeidsstyrke i løpet av de kommende årene» skriver Wedbush-analytikeren og legger til:

«Vårt syn er at selv om teknologivurderinger ser ut til å være strukket for mange på Wall Street, er det viktig at vekstutsiktene rundt sky, cybersikkerhet, 5G og metaversene er uten sidestykke fra noen tidsperiode vi har opplevd siden vi dekket teknologiaksjer i 2000.»