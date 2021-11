Skylder på pengebaroner

Den tyrkiske lira har falt som en stein og inflasjonen i landet har løpt løpsk den seneste tiden. Ifølge Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan skyldes det skarpe fallet i valutaen «pengebaroner» som angriper landets økonomi.

Lira falt så mye som 4,5 prosent etter uttalelsene fredag, og du må nå punge ut 12,39 lira for å få tak i én dollar. Bare de to seneste ukene har verdien av valutaen falt med en femtedel, skriver Bloomberg.



Nå har presidenten også gjort grep og beordret en etterforskning av mulig valutamanipulasjon, ifølge Reuters.

Ifølge presidenten har ikke fallet i lira denne uken noe økonomisk grunnlag og er et resultat av finansiell sabotasje. Angrepene er iscenesatt av «globale politiske og finansielle baroner», mener han.

«Vi kommer ikke til å gi opp det økonomiske programmet uansett hva de gjør. De prøver å skape et bekmørkt scenario ved å bruke valutaveksling», sa han på et TV-sendt program.

Skyhøy inflasjon

Erdogan holder det uortodokse synet at høye renter støtter inflasjon istedenfor å begrense den. Valutaens raske nedfall driver opp kostnadene for innbyggerne, og rammer arbeiderklassen spesielt hardt. Det utgjør også en høy risiko for banksektoren, påpeker Bloomberg.

Inflasjonsraten i Tyrkia er ventet å være på 25 prosent ved utgangen av året, ifølge Trading Economics. Neste år ventes inflasjonen til rundt 10,8 prosent, og på 5,1 prosent i 2023.

Erdogan har også presset sentralbanken til å kutte rentene. Siden september har banken kuttet renten med hele 4 prosentpoeng.