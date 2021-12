Ett av de qatarske selskapene Oljefondet har kjøpt seg inn i, er Gulf Warehousing Company (GWC), som er samarbeidspartner med fotball-VM i Qatar, skriver E24.

Fondets pressekontakt Sigurd Brekke skriver i en epost til E24 at de ikke kommenterer enkeltselskaper, men at de alltid på forhånd har godkjent markeder og gjort grundige analyser av store selskaper før de investerer.

– Det er flere faktorer som avgjør hvorfor vi har økt investeringene i Qatar. Qatar gikk inn i FTSE Global All Cap, som er fondets referanseindeks, i slutten av 2016. Våre investeringer i Qatar var inntil nylig begrenset, skriver Brekke.

Han opplyser videre at det også er flere selskaper i landet som nylig har fått økt vekt i de store internasjonale indeksene.

– Vi ser på vår eksponering mot Midtøsten som en helhet. Investeringene i Qatar samlet har også økt fordi vi har redusert våre investeringer i blant annet Saudi-Arabia, i etterkant av at det ble klart at markedet ikke vil inngå i vår referanseindeks.

Det er Etikkrådet som gir Oljefondet anbefalinger om hvilke selskaper de bør holde seg unna, eller ekskludere fra porteføljen. Rådets fagsjef Aslak Skancke sier til E24 at de ikke vurderer stater som helhet, men enkeltselskaper.

Qatar ble tildelt fotball-VM i 2010, men allerede i 2011 kom de første beskyldningene om korrupsjon i forbindelse med tildelingen.

Samtidig viste en avsløring fra britiske The Guardian i februar at minst 6.500 gjestearbeidere har mistet livet i Qatar siden VM-tildelingen. 37 av dødsfallene er direkte knyttet til stadionbygging.

– Vi har vært klar over denne situasjonen, som gjelder spesielt for migrantarbeidere, og hele måten arbeid i landet er organisert på. Det har jo blitt synliggjort under forberedelsene til VM, og vi har sett på og undersøkt om qatarske eller andre selskaper holder på denne måten, sier Skancke.

– Men generelt bruker Qatar migrantarbeidere i veldig mange bransjer, særlig arbeidsintensive som ikke krever høyere utdanning. Det finnes mer og mindre akseptable måter å gjøre det på, og det er ikke i seg selv kritikkverdig å bruke migrantarbeidere, så det handler om måten det gjøres på, sier Aslak Skancke.