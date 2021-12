Kraftig børsfall i Midtøsten

Etter fredagens brede børsfall som følge av den nye coronavarianten, åpnet Midtøsten-børsene til kraftig nedgang søndag.

Dubai-børsen endte ned 5,2 prosent, Tadawul-børsen i Saudi-Arabia endte ned 4,5 prosent, Qatar-børsen endte ned 2,7 prosent mens Kuwait-børsen endte ned 3,1 prosent.

Brent-oljen, referanseklassen for mer enn halvparten av verdens olje, falt nær 12 prosent fredag på grunn av bekymring for at den nye varianten vil innlede nye nedstengninger og redusere flyreiser.

«Vi kommer til å etterligne fallet vi har sett i de globale markedene i dag. Jeg tror ikke det er noen overraskelse, sa Ahmed Badr, leder for Midtøsten og Nord-Afrika ved Credit Suisse AG i Dubai, i et Bloomberg TV-intervju før børsene åpnet søndag ifølge Bloomberg.

«Spørsmålet er hvor lenge det vil vare, og hva slags muligheter det kommer til å gi når det gjelder kjøpsmuligheter,» sa han.