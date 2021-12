Dette skjer i dag – mandag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Askim & Spydeberg Sparebank ga Henning Solberg valutalån på 18 millioner kroner – da Solberg allerede var i mislighold på annen gjeld til banken.

Bare en måned tidligere hadde Solberg mislighold på et lån på 2,4 millioner kroner i banken.

Askim & Spydeberg Sparebank skal ha administrert valutalånet, og ved mislighold fra Solberg er det da lokalbanken som må stå til ansvar overfor långiver DNB.

Kjell Inge Røkkes venturefond, RunwayFBU, har kjøpt seg inn i programvareselskapet Celsia. Det samme har Opera-topp Lars Boilesen.

Celsia ble etablert så sent som i sommer.

Selskapet vil forenkle måten virksomheter må rapportere på EUs taksonomi, og håper på 20 betalende kunder innen februar. Mot slutten av 2022 er målet 200 kunder.

Höegh Autoliners har troen på et mye sterkere bilfraktmarked neste år.

Til investorene forespeiles det et hopp i underliggende driftsresultat på godt over 30 prosent, til over 240 millioner dollar.

Bilskipsrederiet debuterer mandag på Euronext Growth, etter å ha hentet inn over 1,2 milliarder kroner for å blant annet finansiere nye, miljøvennlige skip.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om pendlerboligskandalen på Stortinget. En stortingspresident er gått av, en partileder og statsråd er gått av, politiet etterforsker på bred front, og nå meldes det at dokumenter med tilknytning til pendlerboligene er forsvunnet.

Alminnelig skatterett ser også ut til å være ukjent for stortingsrepresentantene.