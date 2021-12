Det ble en blytung fredag på børsene i forrige uke etter at nyheten om den nye coronavirus-varianten, Omikron, sprakk. I tillegg raste oljeprisen og kronekursen svekket seg.

Børsfallet ble stygt i Europa, der Stoxx600 raste 3,7 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs endte ned 3,2 prosent. I USA gikk det ikke like ille, og S&P 500 svekket seg 2,3 prosent.

I løpet av helgen har nyhetene tikket inn om at den nye virusvarianten har spredd seg til Europa, og i Asia fortsetter børsfallet mandag morgen. Futures for USA viser derimot oppgang fra start.

«Det tyder på at usikkerheten er i ferd med å dempes», skriver Knut A. Magnussen, seniorøkonom, i DNB Markets, i en morgenrapport.



I tillegg falt også de lange rentene markert fredag. Den amerikanske tiåringen endte ned 11 basispunkter til 1,52 prosent, mens nedgangen i Europa var litt mindre.

«Fallet kommer av at investorene foretrekker statsobligasjoner ved økt usikkerhet», skriver Magnussen.

Aktiviteten påvirkes

I rapporten trekkes det frem at det ikke er noen stor overraskelse at Omikron har spredt seg til Europa. Det kan sammenlignes med Delta, som også var mer smittsom enn tidligere varianter, og som spredte seg raskt.

Det pekes også på at den avgjørende faktoren vil være om dagens vaksiner beskytter i tilstrekkelig grad mot den nye varianten.

«Dersom dagens vaksiner ikke virker (godt nok), kan de justeres. Det vil imidlertid ta tid å teste og produsere nye vaksiner, noe som betyr at den økonomiske aktiviteten blir rammet i større grad», fremgår det av rapporten.



Magnussen påpeker at statsminister Jonas Gahr Støre skal redegjøre for situasjonen i Stortinget i morgen, tirsdag, og at «det neppe snakk om veldig inngripende tiltak denne gang».

Uke 48

Den økonomiske kalenderen denne uken er spekket med makrotall og sentralbanktaler, samt at OPEC+ skal avholde møte.

«Det er dermed mye å se frem mot, selv om Omikron-effektene kan komme til å dominere markedsutviklingen», mener Magnusson.



Tirsdag tikker det blant annet inn inflasjonstall for november fra Eurosonen, samt at Fed-sjef Powell og finansminister Yellen skal i høring i Kongressen. Onsdag kommer en rekke PMI-undersøkelser for Europa og USA (ISM), og OPEC+ møtes virtuelt. Uken avsluttes med den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten for november på fredag.