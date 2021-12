Hovedindeksen på Oslo Børs har tatt igjen noe av fredagens tap og stemning er god på flere av de europeiske børsene.

Hovedindeksene i Finland og Sverige er opp henholdsvis 1,6 og 1,5 prosent, mens hovedindeksen i København er ned 0,2 prosent.

FTSE 100 i London er opp 1,2 prosent.

CAC40 i Frankrike stiger 1,3 prosent.

DAX i Tyskland er opp 0,8 prosent.

MOEX i Moskva styrkes med 2,3 prosent.

FTSE MIB i Milano stiger 1,1 prosent.

IBEX 35 i Madrid er opp 1,3 prosent.

Én av sektorene som ble hardest rammet før helgen var reiselivet, og flere flyaksjer fikk virkelig svi.

Flere av selskapene henter seg inn igjen på børs mandag. Her hjemme stiger Norwegian 5,5 prosent, Flyr er opp 2,3 prosent og Norse Atlantic styrkes med 1,0 prosent. Nedturen fortsetter derimot for SAS, som er ned 1,6 prosent.

Mange europeiske reiselivsselskaper stiger også. Blant annet er Lufthansa opp 5,2 prosent, og eieren av blant annet British Airways, IAG, stiger 4,9 prosent. Wizz Air, Air France og EasyJet er også opp henholdsvis 5,8, 3,5 og 4,4 prosent. Finnair er derimot ned rundt 1,0 prosent.

God stemning før åpning

Den gode stemningen ser også ut til å spre seg til USA når markedene åpner.

I førhandelen stiger Dow Jones 0,7 prosent, S&P 500 er opp 0,9 prosent og Nasdaq 100-indeksen går mot en oppgang på 1,0 prosent.

Oljeprisen gjør samtidig et comeback etter det største daglige faller siden april 2020 på fredag, og stiger 4,2 prosent. Den amerikanske tiåringen styrkes også med 0,05 poeng til 1,535 prosent.

«Pandemien og covid-variantene er fortsatt en av de største risikoene i markedet, og vil sannsynligvis sørge for volatilitet i årene som kommer. Det er vanskelig på nåværende tidspunkt å fastslå hvor langvarig og virkningsfull den Omikron vil være for markedene», skriver Keith Lerner, investeringssjef i Truist Advisory Services, i et notat, ifølge CNBC.