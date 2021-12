Børsuroen har igjen spredd seg til de europeiske børsene etter mandagens opptur.

Hovedindeksen på Oslo Børs er ned 1,3 prosent, børsene i Finland, Sverige og Danmark er ned henholdsvis 1,6, 1,2 og 0,7 prosent, mens DAX i Tyskland og FTSE 100 er ned 1,4 og 1,0 prosent.

Det går også mot en negativ start på Wall Street.

I førhandelen ligger det an til et fall på rundt 400 poeng for Dow Jones, tilsvarende 1,2 prosent, S&P ventes å åpne ned rundt én prosent, mens pilen på Nasdaq 100 peker ned rundt 0,5 prosent.

I tillegg faller den amerikanske tiåringen ytterligere, og er ned 10 basispunkter, til 1,43 prosent.

En av årsakene til at den negative stemningen har bredt seg er at Moderna-sjefen Stephane Bancel uttalte til Financial Times at han forventer at dagens vaksiner vil være mindre effektive mot den nye varianten.

Volatil industri-indeks

Industri-indeksen Dow Jones ligger an til størst nedgang ved åpning, etter at den falt 905 poeng på fredag, men tok igjen noe av det tapte med en oppgang på 237 poeng mandag.

«Vi må forvente i alle tenkelige scenarioer at det vil komme nye oppdagelser av omikron-smitte globalt, og at vaksinene ikke er like effektive», skrev CNBCs Jim Cramer på Twitter tirsdag.

«Det forårsaker at investorene selger», la han til.

Det tikker også inn flere amerikanske makrotall i løpet av ettermiddagen, blant annet PMI-tall for november, forbrukertillit og Dallas Fed-indeksen.