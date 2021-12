Børsuroen har blusset opp igjen etter mandagens opptur, blant annet trigget av uttalelser fra Moderna-sjef Stephane Bancel om at dagens vaksiner trolig vil være mindre effektive mot den nye corona-varianten, og at en målrettet omikron-vaksine kan ta måneder å utvikle og levere.

– Uttalelsen er alarmerende. (...) Vaksineselskapene vil nok bruke et par uker på å finne ut av ting, men for øyeblikket har vi nok tall på bordet for å kalle omikron en «gamechanger», sier investeringsdirektør Howard Ward i Gabelli Funds i et TV-intervju med Bloomberg-ankrene Tom Keene og Jonathan Ferro.

Ward mener heller at uroen utløst av omikron er en god kjøpsmulighet.

– Jeg har jobbet på Wall Street siden 70-tallet og har sett økonomien og aksjemarkedet stå av all mulig turbulens. Enhver ordentlige nedtur var en god kjøpsmulighet, og jeg forventer det samme denne gangen, fortsetter han.

– Dette er ikke 1970-årene

Kjøpsanbefalingen retter Ward mot investorer «med vilje og tålmodighet» til å investere over flere år.

– Fokuset på hva som vil skje denne uken eller neste opptar oss mer enn det bør. Det skjer altfor ofte, men er vanskelig å unngå, sier investeringsdirektøren, som mener det er flust av muligheter for langsiktige investorer i dagens «levende, teknologidrevne økonomi.»

– Dette er ikke 1970-årene, med 15 prosent inflasjon, stagflasjon og 16 prosent rente på 5-årige amerikanske statsobligasjoner, sier Ward.