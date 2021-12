November-statistikk fra Nordnet viser at private investorer omsatte aksjer for 30,9 milliarder kroner hos nettmegleren i løpet av måneden, hvorav Equinor var mest omsatt med et volum på over 1,2 milliarder kroner.

REC Silicon, Aker BP og Norsk Hydro ble også omsatt for over milliarden.

Netto ble det kjøpt aksjer for 79,8 millioner kroner, med Protector Forsikring, Edda Wind og Elektroimportøren som de mest kjøpte.

– Elektroimportøren er et av de nye selskapene som har blitt notert på Euronext Growth det siste året som faktisk har gode marginer og inntjening. Den siste måneden har selskapet fått litt oppmerksomhet da et knippe flinke investorer har lastet opp med aksjer. I takt med økt oppmerksomhet har flere valgt å vekte seg opp i selskapet, sier Nordnets investeringsøkonom Mads Johannesen i en pressemelding.

Tok REC-gevinst

Golden Ocean kom også høyt på kjøpslisten i november.

– Så langt i 2021 har Golden Ocean-aksjonærene hatt en eventyrlig avkastning (112 prosent, red. anm.). Med høye tørrbulkrater og utsikter for ytterligere vekstimpulser i Asia, ser det ennå ut til at sektoren vil være bra utover i 2022. I tillegg kom selskapet med gode tall og et pent utbytte, fortsetter Johannesen.

På salgstoppen finner vi REC Silicon, Nordic Semiconductor og Equinor.

– Til tross for en meget god avkastning så langt i år (35 prosent, red. anm.), selger våre kunder seg ned i REC Silicon. Tidligere i november ble det kjent at Hanwha Solutions kjøpte aksjer for 20 kroner stykket. Dette tror jeg ble en god anledning for mange for litt gevinstsikring, sier Nordnet-økonomen.

Med bare 15 minutter igjen av november kunngjorde REC Silicon for øvrig at Tore Torvund fyller 70 år og går av som konsernsjef.