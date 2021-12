Dette skjer i dag – torsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene torsdag 2. desember:

Henning Solberg fikk 800.000 kroner for å skaffe banklån til moms- og skattesvindleren Niels Wiig. Mens Wiig soner i fengsel, har Askim & Spydeberg Sparebank gått til inkasso på lånet.

En faktura viser at Solbergs advokat, Sølve Herdal, har fakturert momssvindleren 400.000 kroner på vegne av Solberg. Det meste tyder på at Solberg har produsert fakturaen selv. På linjen for moms har fakturaen ført null kroner.

Kilder hevder at den samlede betalingen fra Wiig skal ha vært på det dobbelte, altså 800.000 kroner.

---

Spesialkjemiselskapet Borregaard sitter nå på klimakvoter for en halv milliard kroner.

Én kvote gir rett til å slippe ut ett tonn CO2. Det seneste året har prisen på CO2-kvoter tredoblet seg, fra rundt 25 til rundt 75 euro, blant annet fordi EU har forsterket sine klimamål.

I tillegg har etterspørselen økt i takt med at stadig flere kullkraftverk blir fyrt på grunn av strømkrisen i Europa.

---

Nordea tror på kollaps og krise i SAS. Selv om aksjen har falt 40 prosent siden september, mener meglerhuset at det verste gjenstår, og anbefaler evakuering.

Nordea-analytikerne mener det er bekymringsfullt at SAS går inn i vinteren med mulighetene for en høyere cash burn enn forventet. Med en potensiell restrukturering rundt hjørnet, gir de SAS-aksjen en soleklar salgsanbefaling og et kursmål på 50 svenske øre.

Det betyr at markedsverdien skal kunne falle fra 8,6 til 3,6 milliarder svenske kroner.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om regjeringen og statsminister Jonas Gahr Støres nye smittetiltak. Dessverre er dette litt feigt og slapt.

Skal Norge unngå en ny nedstengning, må vi faktisk tåle en del påbud allerede nå. Om munnbind i kollektivtransporten, i drosjer og butikker, for å ta det enkleste og billigste tiltaket.

Anbefalinger er lite verdt nå. Det kreves handling og påbud, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Av Oslo Børs-relaterte hendelser merker vi oss at Elop i dag legger frem sin rapport for tredje kvartal, mens Seadrill avholder ordinær generalforsamling.

I Sverige arrangerer Erik Penser Bank temadagen «Life Science», mens Avanza/Nordnet legger frem månedsstatistikk for november.

Makro, Norge (SSB)

Sykefravær, 3. kvartal

Alkoholomsetning, 3. kvartal

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 3. kvartal

Kostnadsindeks for buss, 3. kvartal

Tallene legges frem klokken 08.00.

Makro, utenlands

Tyskland: VDMA maskinordre, oktober (10.00)

Eurosonen: arbeidsledighet, oktober (11.00)

Eurosonen: PPI, oktober (11.00)

USA: Challenger varselstatistikk, november (13.30)

USA: jobless claims, uken frem til 27/11 (14.30)

Kilder: Euronext, SSB, TDN Direkt