Det du må vite før Oslo Børs åpner

De toneangivende amerikanske børsene steg store deler av onsdagen, men et par timer før stengetid dundret de ned etter at USA registrerte det første tilfellet av Omikron-varianten.

S&P 500 sank 1.18 prosent til 4.512.

Industriindeksen Dow Jones stengte ned 1.34 prosent til 34.021.

Teknologiindeksen Nasdaq falt 1,83 prosent til 15.254.

Markedet er også preget av sentralbanksjefen Jerome Powells uttalelser tirsdag, som varslet reduksjon i sentralbankens kvantitative lettelser.

Hovedindeksen

På selskapsnivå har ELOP lagt fram tall for tredje kvartal, mens Seadrill avholder en ordinær generalforsamling.

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,7 prosent før den sluttet på 1.189,68 poeng, og det ble omsatt aksjer for 5,0 milliarder kroner.

Morgan Stanley var med på børsnoteringen av AutoStore , men nå spår den amerikanske storbanken kraftig kursfall og setter kursmålet til 36 kroner. Aksjen falt 5,1 prosent til 42,89 kroner.

– Dette er veldig gode nyheter for SoftOx, sa adm. direktør Geir Almås etter at EU-kommisjonens tolkning ga tommel opp for selskapet. Aksjen gikk opp 11,0 prosent til 53,80 kroner.

Tore Torvund går av som konsernsjef i REC Silicon. Nåværende finansdirektør i REC Silicon, James A. May II, vil fungere konsernsjef mens styret søker etter ny konsernsjef. Aksjen falt 6,3 prosent til 20,40 kroner.

Finanskalenderen

Av Oslo Børs-relaterte hendelser merker vi oss at ELOP i dag legger frem sin rapport for tredje kvartal, mens Seadrill avholder ordinær generalforsamling.

I Sverige arrangerer Erik Penser Bank temadagen «Life Science», mens Avanza/Nordnet legger frem månedsstatistikk for november.

Makro, Norge (SSB)

Sykefravær, 3. kvartal

Alkoholomsetning, 3. kvartal

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 3. kvartal

Kostnadsindeks for buss, 3. kvartal

Tallene legges frem klokken 08.00.

Makro, utenlands

Tyskland: VDMA maskinordre, oktober (10.00)

Eurosonen: arbeidsledighet, oktober (11.00)

Eurosonen: PPI, oktober (11.00)

USA: Challenger varselstatistikk, november (13.30)

USA: jobless claims, uken frem til 27/11 (14.30)