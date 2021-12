Nordnet-kundene lot seg ikke skremme

Fondskundene til Nordnet kjøpte aksjefond for 491 millioner kroner i november, fremgår det av en melding fra handelsplattformen.

Totalt ble det nettokjøpt fond for 505 millioner kroner, der 491 millioner var i aksjefond, mens det ble nettokjøpt for syv millioner i rentefond og syv millioner i kombinasjonsfond.

– Etter en sterk oktober falt børsene igjen i november. Økte smittetall, frykt for den nye virusvarianten omikron, samt høye inflasjonstall sendte aksjemarkedene nedover, spesielt siste uken i november, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Verdensindeksen falt rundt to prosent i november. Europeiske børser, inklusive de nordiske, falt mest, med mellom tre og seks prosent, mens de amerikanske børsene falt minst, med cirka to prosent. Vekstmarkeder hadde også en svak måned, med et fall på rundt fire prosent.

Kronesvekkelse hjalp

Kronen svekket seg også kraftig mot dollar og euro i november. Svekkelsen kom blant annet på grunn av oljeprisfall og risk off på verdens børser.

– Avkastningen på et globalt indeksfond målt i norske kroner var faktisk pluss fem prosent i november. Et tilsvarende valutasikret fond ga minus to prosent avkastning. Differansen på syv prosent skyldes kronesvekkelse mot dollar og euro, sier Sættem.

Han legger til at det både hittil i år, og de siste tre, fem og ti årene, har lønt seg å velge ikke-valutasikrede internasjonale aksjefond, siden norske kroner har svekket seg gjennom hele perioden.

Hovedvekt på indeks

6 av de 10 mest kjøpte fondene blant Nordnets kunder forrige måned var indeksfond. Et av de mest populære var det spisse bransjefondet Thematica Future Mobility, som investerer i batteriselskaper og elbilselskaper.

– Fondet har lenge vært populært hos våre kunder grunnet sterk avkastning. Etter at den svenske forvalteren Thematica nedjusterte de oppgitte forvaltningskostnadene i fondet fra over tre prosent årlig til rundt 1,3 prosent i midten av november, har interessen tatt seg ytterligere opp, sier Sættem.

Fondet ligger helt på topp på listen over siste års avkastning blant alle Nordnets 600 aksjefond, med en avkastning på knappe 80 prosent.



Blant de 10 mest solgte fondene i november var det fire teknologifond og to fornybar-fond.

Nordnet topp 10 nettokjøpte fond i november Nordnet indeksfond Norge Thematica Future Mobility KLP Aksjeglobal Indeks V Nordnet Indeksfond Global ODIN Eiendom ODIN Small Cap Nordnet Indeksfond Teknologi DNB Global Indeks Heimdal Høyrente Nordnet Indeksfond USA