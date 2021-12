Finanstilsynet er torsdag ute med desember-utgaven av Finansielt utsyn.

«Norsk og internasjonal økonomi har tatt seg opp, og reduserer faren for finansiell ustabilitet på kort sikt, men det er betydelig usikkerhet om pandemiens videre forløp,» heter det.

Tilsynet trekker frem høy gjeld i husholdningene og høye eiendomspriser som de viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet, og karakteriserer god soliditet som avgjørende for bankenes evne til å bære utlånstap og yte lån til kredittverdige kunder i nedgangstider.

Samtidig er husholdningenes gjeldsbelastning og eiendomsprisene høyere enn før pandemien.

– Dersom den økte inflasjonen skulle vedvare eller tilta, kan det gi behov for en kraftig pengepolitisk innstramming i mange land. Dette vil i så fall også påvirke norsk økonomi og det norske finansielle systemet, som er sårbart ved sterk renteoppgang, sier direktør Morten Baltzersen i en kommentar.

Overgangen til lavutslipp

Tilsynet peker videre på at klimaendringer og overgang til et lavutslippssamfunn vil medføre en betydelig omstilling av norsk økonomi, og svekke inntjeningen i næringer og virksomheter som påvirkes negativt av endringene.

«Vi har analysert to mulige utviklingsbaner for norsk økonomi. I det ene starter omstillingen til et lavutslippssamfunn umiddelbart og skjer uten store realøkonomiske kostnader. I et alternativt scenario starter omstillingen senere og preges av brå og uordnet overgang både i Norge og internasjonalt. Det øker risikoen for feilinvesteringer og for verdifall på eksisterende produksjonsutstyr,» heter det.

Finanstilsynets beregninger indikerer at bankenes utlånstap til bedrifter vil bli betydelige i et slikt scenario. De beregnede tapene vurderes likevel å være «håndterbare for norske banker».