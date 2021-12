Spår nye rekorder på aksjemarkedene

Aksjemarkedene i Europa ventes å nå nye høyder neste år, til tross for usikkerhet rundt coronapandemien, viser en undersøkelse utført av Reuters blant 23 forvaltere, strateger og meglere.

Den tyske aksjeindeksen DAX og franske CAC 40 ventes begge å stige til nye rekordnivåer innen midten av neste år. Den regionale samleindeksen Stoxx Europe 600 ventes å passere 500 poeng innen juli, som vil være 10 poeng over all-time high-noteringen på 490,58 poeng fra 17. november i år.

– Vi venter at inntjening vil være den viktigste driveren for aksjer globalt, og dette gjelder også for eurosonen, sier sjefstrateg Philipp Lisibach i Credit Suisse til nyhetsbyrået. Han venter høy ensifret avkastning i 2022, mot tosifret i 2021.

Senior porteføljeforvalter Tomas Hildebrandt i Evli Bank trekker frem at det er sterkere motvinder i Europa nå, med usikkerhet forårsaket av høyere energipriser, økt coronasmitte og leveringsforsinkelser, men mener dette vil avta inn i det neste året.

Mens et flertall av respondentene i Reuters-undersøkelsen er positive til fremtiden, utmerker aksjestrateg Stephane Ekolo i meglerhuset Tradition seg med prognosen om at Stoxx Europe 600 ikke skal opp, men ned til 430 poeng mot slutten av 2022, tynget av økonomisk oppbremsing. Torsdag handles indeksen rundt 470 poeng.

Andre respondenter peker dessuten på sterk inflasjon som en risiko, og at dette kan tvinge Den europeiske sentralbank til en raskere nedtrapping av sine pengepolitiske stimulanstiltak.

Undersøkelsen ble utført i perioden 15. til 30. november.