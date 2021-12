Jim Cramer, tidligere hedgefondforvalter og nå programleder for CNBCs Mad Money, kommer med flere anbefalinger nå som omikron-varianten av coronaviruset har satt en støkker i markedene.

– Kjøp disse aksjene før omikron-frykten forsvinner, anbefaler Cramer.



Han tror usikkerheten vil sørge for at markedene faller mer enn de har gjort hittil.

– Hvis du venter for lenge med å kjøpe disse Billigkroken-aksjene og omikron ikke blir noe mer enn en rennende nese for de vaksinerte – mens de uvaksinerte sitter på sin gudegitte rettighet til sykehusinnleggelser og død – vil du se tilbake på det og ergre deg for at du gikk glipp av så åpenbare kjøpsmuligheter, sier programlederen.



Disney

– Disney står i knestående på grunn av omikron og skuffende abonnementstall, men aksjen vil ikke forbli elendig for alltid.

Disney-aksjen har ikke vært lavere enn den er nå siden november i fjor. Cramer omtaler Disney som et ikonisk selskap og sier at det er aksjen som er knekt – ikke selskapet.

– Du tror ikke de kan fikse Disney+ ved å tilby noe nytt? Det er absurd. Det er ikke sikkert de trenger noe nytt engang – Mandalorian kommer tilbake neste år.

PayPal

– Jeg vet at noen selger PayPal på grunn av utviklingen i chartet. Jeg blir motivert av at aksjen er ned 131 dollar fra toppen, sier Cramer.

– Det hadde vært én ting hvis franchisen hadde falt fra hverandre, men neste kvartal er siste kvartal hvor selskapet blir holdt tilbake av fortiden med eBay. Jeg anbefaler kjøp.

Mastercard

Til tross for at Mastercard nylig økte tilbakekjøpsprogrammet med 8 milliarder dollar og økte utbyttet til 11 prosent, mener Cramer at aksjen blir rammet av frykt for nedtur i kjøpemønster som følge av omikron-varianten.

– Jeg tror ikke Mastercard er helt på bunn ennå, men den er nærmere bunnen nå enn for noen måneder siden, sier Mad Money-programlederen.

Wynn Resorts

Casinoselskapet Wynn Resorts har falt nær 50 prosent fra toppen i mars i år. Selskapet har nå en markedsverdi på 8,8 milliarder dollar.

– Det er altfor lavt gitt eiendommene i Las Vegas og Macau. Jeg tror selskapet kan bli kjøpt opp av MGM eller Las Vegas Sands. De vet at de fysiske eiendommene og merkevaren er det beste i sektoren. Tro meg, innsiderne vil være mer enn glade til å cashe inn.