Warren Buffett og hans våpenbror i Berkshire Hathaway, Charlie Munger, har gått gjennom flere tiår med opp- og nedturer i aksjemarkedet, og når en av dem tar bladet fra munnen er det bare å spisse ørene.

Fredag deltok 97 år gamle Munger på en konferanse i Sydney der han fortalte at han mener markedet er voldsomt overpriset, og at sentimentet er enda villere enn under dotcom-boblen på slutten av 90-tallet.

– Jeg ser på tidsperioden vi nå er inne i som enda villere enn dotcom-æraen, sier 97-åringen på Sohn-konferansen ifølge The Australian Financial Review.



Munger sa også at han skulle ønske kryptovaluta ikke eksisterte og lovpriste Kina for måten de har taklet det på.

– Jeg skulle ønske det aldri ble funnet opp. Jeg beundrer Kina og tror de tok den riktige avgjørelsen som helt enkelt var å forby dem. Engelskspråklige land har tatt feil avgjørelse, og jeg orker ikke å delta i disse sinnssyke utviklingene, sier Munger.



S&P 500-indeksen har mer enn doblet seg siden bunnen i mars i fjor da pandemien først gjorde sitt inntog. I samme periode har bitcoin mer enn tidoblet seg.

Investorer verden over har investert 8.200 milliarder kroner i aksjefond i 2021. Det er mer enn alle samlede investeringer de siste 19 årene, ifølge Bank of America og data fra EPFR Global.

Nå er usikkerheten stor på grunn av omikron-varianten av coronaviruset som sprer seg raskt, inflasjonen stiger til stadig høyere nivåer, og det er usikkert når sentralbanken over dammen vil heve rentene.