USAs sentralbanksjef Jerome Powell sa tirsdag at trusselen om vedvarende høy inflasjon har blitt større, og at han vurderer å avskaffe stimuleringsordningene for økonomien raskere enn ventet.

Han sa også det er på tide å slutte å bruke ordet «midlertidig» i forbindelse med prisstigingen i landet.

– De gikk seg fast i et narrativ og holdt seg til det altfor lenge. Resultatet er at inflasjonen er mye høyere enn vi så for oss, har truffet bredere, og vil vare lengre, sa Allianz-sjeføkonom Mohamed El-Erian til Bloomberg i november.

Den verdenskjente økonomen sparer ikke på kruttet når han omtaler Powells fremgangsmåte.

– Federal Reserves reaksjon på skyhøy inflasjon vil gå inn historiebøkene som en av de verste inflasjonsavgjørelsene som er gjort, sier El-Erian.



– Kunne vært unngått

Problemet nå er ifølge El-Erian at risikoen for å gjøre feil valg i pengepolitikken er vesentlig større fordi man må ta igjen det tapte.

– Det er særs uheldig og kunne vært unngått, sier El-Erian i en kommentar.



Powell står nå foran en mye mer kompleks kommunikasjon og politiske endringer som han kan skylde seg selv for, ifølge Allianz-økonomen. Markedene vil også måtte tilpasse seg den nye hverdagen uten de enorme støttekjøpene fra Federal Reserve.

– Økonomien er i dette øyeblikk veldig sterk og inflasjonstrykket er høyt. Jeg tenker derfor det er på å tide å vurdere en redusering av verdipapirkjøpene, til og med noen måneder tidligere enn planlagt, sa Powell under Fed-møtet tirsdag.