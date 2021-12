Kraftig fall for bitcoin

Bitcoin-kursen falt kraftig etter endt arbeidsdag fredag, og var ned 20 prosent før de stabiliserte seg rundt 47.500 dollar morgentimene lørdag. Selv om den klatret noe, er likevel verden mest fremtredende kryptovaluta ned 16,6 prosent de seneste 24 timene, ifølge Coindesk.

Verdens nest mest fremtredende kryptovaluta, Etherium, er ned 13,5 prosent det seneste døgnet og bli handlet for rundt 3.900 dollar.

Ned 30 prosent

Ifølge CNBC opplever begge kryptovalutaene turbulent kursutvikling etter at omikron-varianten ble oppdaget, og bitcoin nådde sitt sin laveste punkt den 26. november på syv uker ved 54.000 dollar, og gikk da offisielt inn et bearmarkets territorium – med en nedgang på over 20 prosent fra den seneste toppen.

Etter det seneste døgnets fall er bitcoin ned rundt 30 prosent fra all time-high på like under 69.000 som kryptovalutaen oppnådde i begynnelsen av november.

Investorlegende avskyr krypto

FORAKTER KRYPTO: Charlie Munger, viseformann i Berkshire Hathaway. Foto: Bloomberg

Charlie Munger, investorlegende og mangeårig våpenbror med Warren Buffett i Berkshire Hathaway, var ute før helgen luftet sine meninger om kryptvalutaer. Munger sa blant annet at han skulle ønske kryptovaluta ikke eksisterte og lovpriste Kina for måten de har taklet det på.

– Jeg skulle ønske det aldri ble funnet opp. Jeg beundrer Kina og tror de tok den riktige avgjørelsen som helt enkelt var å forby dem. Engelskspråklige land har tatt feil avgjørelse, og jeg orker ikke å delta i disse sinnssyke utviklingene, sier Munger.



Mens derimot den nyslåtte finansrådgiveren Petter Northug, som har gått inn på eiersiden i Investornytt, har flere ganger skrevet positive ord om bitcoin på Twitter.

«The biggest risk with #bitcoin is not to have enough», skrev han nylig på det sosiale mediet.