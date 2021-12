Småinvestorer lastet opp under børsuro

Til tross for en rekke ubesvarte spørsmål rundt den videre utviklingen av den smittsomme omikronvarianten og den fremtidige pengepolitiske politikken, var ikke investorene redde.

I uken frem til onsdag utnyttet nemlig tradere og småinvestorer børsfallet til å laste opp med enda flere aksjer, går det frem av fersk statistikk fra analysetjenesten EPFR.

Investorene pumpet inn rundt 10 milliarder dollar - drøyt 91 milliarder kroner - i amerikanske aksjefond i perioden. Det var spesielt småinvestorene som var spesielt aktive med å kjøpe opp amerikanske aksjer da markedene falt, skriver Financial Times.

De globale aksjemarkedene hadde sin verste børsdag på ett år da rapporter fra Sør-Afrika om en ny, smittsom coronavirusvariant, som har fått navnet omikron, blomstret opp fredag 26. november.

Den brede S&P 500-indeksen falt mer enn 2 prosent den dagen. Til tross for dette kjøpte småinvestorene aksjer for mer enn 2,2 milliarder dollar den dagen.

«Buy the dip»

Financial Times påpeker at handelsmønsteret ligner på det man se da den britiske deltavarianten herjet med markedene tidligere i år. Den kraftige kjøpsresponsen blant småinvestorene tyder på at en «buy the dip»-strategi forblir en populær tilnærming, skriver avisen.

Å kjøpe aksjer som faller, eller «buy the dip», har blitt et velkjent begrep og noe som går igjen i nettfora for aksjeinteresserte.

Nicholas Colas, grunnlegger av researchhuset DataTrek, sier at småinvestorene har blitt en «viktig del av det amerikanske økosystemet for aksjer».

På den andre siden viser data fra VandaTrack at de totale handelsvolumene blant småinvestorene er «betydelig lavere» enn i de tidlige stadiene av pandemien.

«De som er igjen er svært bullish», mener VandaTrack.