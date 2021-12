VinFast er bilenheten til det største konglomeratet i Vietnam, Vingroup, og produserer blant annet elektriske biler og scootere.

Selskapet vurderer nå en børsnotering på det amerikanske markedet i andre halvdel av 2022, og sikter mot å hente minst tre milliarder dollar.

I en uttalelse lørdag fremgikk det at VinFast har opprettet et Singapore-basert holdingselskap med en eierandel i selskapet for å drive noteringsprosessen. Verdsettelsen kan komme opp i 60 milliarder dollar, melder Reuters.

En verdsettelse på 60 milliarder dollar vil være på cirka samme nivå som BMW og Ferrari.

«Det nye selskapet, VinFast Singapore, er et grep for å gjøre VinFast til et globalt selskap og forberede for en amerikanske børsnotering», skrev selskapet i uttalelsen.

«Vingroup vil være en stor aksjonær i VinFast Singapore», står det videre.

VinFast satser stort på det amerikanske markedet, der det håper at deres elektriske SUV-er og en batterileasingmodell vil slå an. Selskapet sikter på et globalt salg av elbiler på 42.000 enheter neste år, opp fra det tidligere anslaget på 15.000 enheter.