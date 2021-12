Styreleder i Starwood Capital Group, Barry Sternlicht (61), har 2-3 prosent av sin formue i kryptovaluta. I følge Forbes er hans nettoformue på 4,4 milliarder dollar og følgelig har han da kryptovaluta for 88 - 132 millioner dollar. Til dagens valutakurs tilsvarer det 0,8 - 1,2 milliarder kroner. Starwood Capital Group, som han var med på å starte i 1991, har over 95 milliarder dollar under forvaltning, tilsvarende over 870 milliarder kroner.