Hackere stjal krypto for minst 150 mill. dollar

En handelsplattform for kryptovaluta, BitMart, bekrefter mandag at et stort sikkerhetsbrudd fant sted i helgen, da hackere stjal rundt 150 millioner i eiendeler.

«Den berørte ETH hot wallet og BSC hot wallet har en liten prosentandel av eiendeler på BitMart, og alle våre andre wallets er sikre og uskadde. Vi gjennomfører nå en grundig sikkerhetsgjennomgang og vi vil legge ut oppdateringer etter hvert som vi skrider frem,» heter det i en uttalelse fra BitMart i helgen.

Inntil videre har også BitMart midlertidig suspendert uttak, melder MarketWatch.

Det var blochain-sikkerhets- og dataanalyseselskapet PeckShield som først oppdaget sikkerhetsbruddet lørdag kveld, og de estimerer tapene til å være opp mot 200 millioner dollar – over 1,8 milliarder kroner. PeckShield presenterte også en detaljert liste som inkluderte ulike kryptoprodukter for over 100 millioner dollar som ble strømmet ut fra Ethereums blochain, samt et tap på 96 millioner dollar fra eiendeler som bruker Binance Smart Chain. Til sammen skal det tilsynelatende ha blitt stjålne eiendeler fra nesten 50 kryptovalutaer, blant annet Binance Coin, Safemoon og Shiba Inu, skriver MarketWatch.

Hackingen regnes for å være et av de største «ranene» av en sentralisert kryptobørs gjennom tidene.

I august stjal en hacker over 600 millioner dollar i kryptoaktiva fra DeFi-plattformen Poly Networks. Men hackerne leverte imidlertid alt tilbake, og hevdet at de bare hadde gjort det for moro skyld og for å påpeke en sårbarhet i sikkerheten.

